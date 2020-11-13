الجزائر تحقق العلامة الكاملة في تصفيات أمم إفريقيا

واصل المنتخب الجزائري صدارته للمجموعة الثامنة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بعد فوزه على زيمبابوي الخميس بثلاثة أهداف لهدف.

وبفوزه هذا، على ملعب 5 يوليو، ارتفع رصيد الجزائر إلى 9 نقاط حققها من 3 انتصارات على كل من بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى زيمبابوي، وله 9 أهداف مقابل هدف واحد دخل مرماه.

سجل أهداف الجزائر كل من بغداد بونجاح، في الدقيقة 31، وسفيان فيغولي في الدقيقة 43، ورياض محرز في الدقيقة 67، فيما سجل هدف زيمبابوي الوحيد لاعبه تينوتيندا كاديويري في الدقيقة 79 من المباراة.