الجزائر تخشى مفاجآت زامبيا

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على أهمية المباراة أمام نظيره الزامبي، الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام مطلع العام القادم في الكاميرون.

وحسم منتخب الجزائر حسم تأهله إلى النهائيات، بعد تصدر مجموعته برصيد عشر نقاط، متفوقاً بفارق خمس نقاط عن زيمبابوي في المركز الثاني، وست نقاط عن بوتسوانا، في حين يتذيل منتخب زامبيا الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وقال بلماضي في تصريحات إعلامية: “المباراة أمام زامبيا مهمة جداً لنا، لأن المنافس لا يزال في سباق التأهل إلى البطولة.

“مثل هذه المباريات تكون مفيدة جداً للفريق قبل مواجهة التحديات المقبلة خاصة أمام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بعد شهرين من الآن”.

وسيخوض منتخب الجزائر مواجهة زامبيا في غياب كل من رياض محرز نجم مانشستر سيتي وسعيد بن رحمة لاعب وسط ويست هام وعيسى ماندي مدافع ريال بيتيس واسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان، وسفيان فيغولي لاعب غالاتاساراي، الذين سيصلون الجزائر الجمعة المقبل، إلى جانب رامي بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشغلادباخ.

وسيفتقد منتخب الجزائر 6 من أبرز لاعبيه في المباراة التي يحل فيها ضيفاً على نظيره منتخب زامبيا.