الجزائر تظفر بلقب كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال

توج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في مصر.

بدأ المنتخب الجزائري بتشكيله المعتاد، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتخب السنغالي.

تقدم بغداد بونجاح بالهدف الأول لمنتخب الجزائر، في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم مدافع السنغال، لتغير مسارها بشكل غريب في مرمى أسود التيرانغا.

وحاول السنغال تعديل النتيجة، حيث أبرز الفرص كانت في الدقيقة 38، وذلك بعدما صوب مباي نيانج كرة من خارج منطقة الجزاء أعلى العارضة.

في الشوط الثاني، جاءت هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 51 عن طريق ساديو ماني، وتدخل الدفاع الجزائري ورد بهجمة معاكسة، انتهت برأسية من سفيان فيجولي إلى دفاع السنغال.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب السنغال في الدقيقة 60 بعد ارتطام الكرة في يد عدلان قديورة،

قبل أن يستعين بتقنية حكم الفيديو المساعد من أجل التأكد من صحتها، ليعود في قراره ويلغي احتساب ركلة جزاء.

انفرد نيانغ في الدقيقة 66، ليقوم بمراوغة رايس مبولحي حارس الجزائر، إلا أن تصويبته جاءت خارج المرمى.

تصدى مبولحي في الدقيقة 69 لتسديدة صاروخية وحولها إلى ركلة ركنية مرت بسلام.

بهذا، حقق المنتخب الجزائري بطولة كأس الأمم الإفريقية الثانية في تاريخه، بعدما ظفر بلقب نسخة 1990 على حساب نيجيريا.