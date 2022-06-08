الجزائر تغلب تنزانيا بهدفين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تغلب منتخب الجزائر على مستضيفه التنزاني بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الوطني في دار السلام ضمن منافسات المجموعة السادسة المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

جاءت ثنائية الخضر عبر كلٍ من رامي بن سبعيني (45+2)، ومحمد الأمين عمورة (89).

بهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن منتخب النيجر، يليهما منتخبا أوغندا وتنزانيا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي برصيد نقطة واحدة لكلٍ منهما.