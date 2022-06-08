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الجزائر تغلب تنزانيا بهدفين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 07:32
الجزائر تواصل مسيرتها الواثقة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (المصدر: أ ف ب)
الجزائر تواصل مسيرتها الواثقة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (المصدر: أ ف ب)

تغلب منتخب الجزائر على مستضيفه التنزاني بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الوطني في دار السلام ضمن منافسات المجموعة السادسة المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

جاءت ثنائية الخضر عبر كلٍ من رامي بن سبعيني (45+2)، ومحمد الأمين عمورة (89).

بهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن منتخب النيجر، يليهما منتخبا أوغندا وتنزانيا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي برصيد نقطة واحدة لكلٍ منهما.

كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب تنزانياتصفيات كأس الأمم الإفريقية

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