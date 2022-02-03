الجزيرة يتجاوز بيراي ويضرب موعداً مع الهلال في كأس العالم للأندية

تغلب الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة على بيراي من تاهيتي بأربعة أهداف لهدف في لقاء افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2021 الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد.

تناوب على تسجيل أهداف الفريق الإماراتي كلٌ من زايد عبد الله العامري وأحمد محمد الهاشمي وميلوش كوسانوفيتش وعبد الله ديابي في الدقائق 5 و 25 و 41 و 63 على التوالي.

أما هدف الخاسر الوحيد فسجله محمد ربيع في الدقيقة 48 بالخطأ في مرمى فريقه.

الجزيرة يتأهل لملاقاة الهلال

وتأهل فخر أبو ظبي بالتالي إلى الدور الثاني الذي سيواجه فيه غريمه الهلال السعودي.

وتقام المباراة بين العملاقين العربيين الخليجيين يوم الأحد القادم الموافق 6 فبراير على أرضية محمد بن زايد.