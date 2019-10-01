الجزيرة يخسر أمام العهد ويودع كأس الاتحاد الآسيوي

ودع الجزيرة الأردني بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد خسارته أمام مستضيفه العهد اللبناني بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب كميل شمعون بالعاصمة اللبنانية بيروت في إياب نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي.

سجل هدف الفوز للعهد لاعبه أحمد العكايشي في الدقيقة 32 من المباراة التي شهدت في شوطها الثاني زخماً هجومياً جزراوياً دون التمكن من التسجيل، قبل أن يصطدم ممثل الكرة الأردنية بطرد لاعبه زيد جابر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في عمان انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وانتقل العهد لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي، فيما ودع الجزيرة البطولة مهدراً حلم الفوز باللقب.