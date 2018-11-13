الجزيري يتمسك بصدارة تصنيف اللاعبين العرب

مالك الجزيري

أعلن الاتحاد الدولي للتنس أمس الاثنين، التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، والذي شهد تقدم بعض اللاعبين العرب وتراجع الكثير منهم.



وحافظ التونسي مالك الجزيري، على مركزه الـ 46 عالمياً، خلال التصنيف الحالي.

كما بقي الجزيري في صدارة تصنيف اللاعبين العرب، فيما تقدم المصري محمد صفوت مركزاً واحداً ليحتل المرتبة 190 عالمياً وبقي في المركز الثاني عربياً.

وتراجع التونسي معز الشرقي 6 مراكز ليحتل المرتبة 364 عالمياً، وعلى الصعيد العربي ما زال في المرتبة الثالثة.

في حين صعد المصري كريم مأمون، 11 مركزاً ليحتل المركز 365 عالمياً، والرابع عربياً.

كما تراجع المغربي الأمين وهاب 27 مركزاً دفعة واحدة، ليأتي في المرتبة 432 عالمياً، محتلاً المركز الخامس عربياً.

وأيضاً تراجع المصري يوسف حسام 3 مراكز ليأتي في المرتبة 483 عالمياً، والسادس عربياً.



كما تأخر التونسي عزيز دوقاز، 3 مراكز ليأتي في المرتبة 484 عالمياً، والسابع عربياً، بجانب تراجع اللبناني هادي حبيب 11 مركزاً ليتأتي في المرتبة 620 عالميا، والثامن عربيا. فيما تأخر التونسي أنيس غربال مركزاً واحداً ليحتل المرتبة 794 عالمياً، والتاسع عربياً.

بينما تقدم التونسي اسكندر منصور، 94 مركزاً ليأتي في المرتبة 859 عالمياً، ويعد ذلك أفضل تصنيف له، بينما حل عاشراً على المستوى العربي.



من جانبه واصل النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين والتي لم تشهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى، وذلك مع بداية مشواره في البطولة الختامية للموسم بالعاصمة البريطانية لندن، والتي يسعى للتتويج بها للمرة السادسة.



ويحتل جوكوفيتش المركز الأول في التصنيف برصيد 8045 نقطة، يليه الإسباني رافاييل نادال برصيد 7480 نقطة، والسويسري المخضرم روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 6020 نقطة.

وكان جوكوفيتش قد انتزع صدارة التصنيف مؤخراً على حساب نادال الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، ليستكمل جوكوفيتش بذلك عودة مذهلة إلى القمة بعد فترة معاناة وغياب بسبب عملية جراحية في المرفق.

وحسم جوكوفيتش بالفعل الموسم الجاري في صدارة التصنيف العالمي، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.