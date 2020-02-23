الجزيري يصطدم بجوكوفيتش في تنس دبي

قست قرعة بطولة سوق دبي الحرة للتنس على التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً، ووضعته في مواجهة الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب 4 مرات وبطل أستراليا المفتوحة، فيما وضعت الممثل الثاني للتنس العربي، وهو المصري محمد صفوت المصنف 132 في مواجهة الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 81.

وأقيمت مراسم القرعة ظهر أمس بقاعة المجلس بستاد سوق دبي الحرة للتنس بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، مدير البطولة، وناصر المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، وممثل عن رابطة تنس المحترفين، و4 لاعبين هم الروسي أندري روبليف المصنف 14، ومواطنه كارن خاشانوف المصنف 17، والبريطاني دانييل إيفانس المصنف31، والتونسي مالك الجزيري.