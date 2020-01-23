الجماهير تدعم كاسياس لتولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

لم يحسم إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري، موقفه بعد من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة الإسباني رغم أنه أجرى محادثات مع لاعبين سابقين في الأيام الأخيرة في هذا الصدد، من بينهم كارليس بويول وأندريس إنييستا.

ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 94% من المشاركين سيدعمون "القديس" في مواجهة لويس روبياليس إذا ما قرر الترشح بالفعل.

في نفس السياق، يدرس ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني السابق إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني أيضاً.

وإذا اتخذ راخوي قراره بالفعل فإنه سينافس روبياليس على منصب رئيس اتحاد الكرة الإسباني خلال الانتخابات التي ستجري في وقت لاحق من العام الجاري.