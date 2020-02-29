الجماهير تفسد اكتساح بايرن ميونيخ لهوفنهايم بسداسية

على الرغم من تقدم بايرن ميونخ على مضيفه هوفنهايم بسداسية نظيفة لحساب المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني، إلا أن جماهير العملاق البافاري تسببت في إيقاف المباراة عند الدقيقة 77.

وقامت مجموعة من الجماهير برفع لافتات مسيئة لرئيس هوفنهايم ديتمار هوب، بالإضافة إلى رئيس العملاق البافاري والأسطورة أوليفر كان.

وتسبب تصرف المشجعين في إثارة غضب المدرب هانز فليك، ليعطي الأمر للاعبين بمغادرة الملعب، اعتراضاً على المشهد المسيء.

واحتاج بطل البوندسليغا إلى ربع ساعة فقط لقتل المباراة، بهز شباك أوليفر بومان 3 مرات، بدأت بعرضية من الجهة اليسرى قابلها سيرج غنابري بلمسة واحدة في الشباك.

وأضاف يوشوا كيميتش الهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، تبعه يوشوا زيركزي بالهدف الثالث عند الدقيقة 15.

وسجل فيليبي كوتينيو رابع وخامس أهداف بايرن في الدقيقتين 33 و47، قبل أن ينهي ليون غوريتسكا مهرجان الأهداف في الدقيقة 62.

بعد الهدف السادس اختلط الحابل بالنابل بعد المشاهد العنصرية، التي فجرها قانون 50+1، الذي يسعى رئيس هوفنهايم لإلغائه لترتفع حصته إلى 100% من الأسهم بدلاً من 49% للرئيس والباقي لأعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن سخريته أكثر من مرة من أولتراس.

وبعد دقائق من خروج اللاعبين، عادوا مرة أخرى بواحد من أغرب مشاهد كرة القدم في كل العصور، باكتفاء لاعبي الفريقين بتمرير الكرة لبعضهم البعض لمدة 13 دقيقة، كأقوى رسالة لنبذ التعصب.

بهذا الانتصار، يكون بايرن ميونيخ قد حافظ على صدارة الدوري الألماني بوصوله للنقطة 52، بفارق 4 نقاط عن الوصيف لايبتزيغ قبل مباراته مع ليفركوزن مساء الأحد، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 38 نقطة في المركز الثامن.