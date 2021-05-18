الحارس أليسون حديث الصحف بعد هدفه في ويست بروميتش

ألقت الصحف البريطانية الضوء على الهدف الرأسي الذي أحرزه أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول في شباك ويست بروميتش.

ونجح البرازيلي في إحراز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعدما خرج من مرماه ليشارك في آخر فرصة لليفربول والتي كانت من ركلة ركنية، ليرتقي لعرضية ترينت أليكساندر أرنولد ويحولها برأسه في شباك الضيوف مانحاً ليفربول فوزاً غالياً بهدفين لهدف.

ومنح الفوز ليفربول الأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مع حاجته لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية وعلى أمل تعثر تشيلسي أو ليستر سيتي، اللذين يسبقانه في جدول الترتيب.

وعنونت صحيفة «دايلي ستار»: «ضربة أليسون القاضية، الحارس يذرف الدموع بعد إهداء هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة لوالده الراحل».

كما قالت صحيفة «ميرور»: «استعد وانطلق مثل بيكر، حاسم اللقاء أليسون يهدي هدفه الرائع في الدقيقة 95 لوالده الراحل».

وحرصت صحيفة «دايلي إكسبريس» على نقل تصريحات الحارس البرازيلي، الذي أهدى فيها الهدف لوالده، قائلاً: «هذا لأجلك يا والدي، أليسون باكياً يهدي هدفه الانتصاري لوالده الراحل».

يذكر أن والد الدولي البرازيلي توفي مؤخراً غرقاً في بلاده.