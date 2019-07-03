الحظ يحرم ميسي من إسقاط أليسون

وقف الحظ سداً منيعاً أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي وحرص على عدم هزه لشباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر لأول مرة في بطولة كوبا أميركا 2019، وذلك بعد أن تمنعت الكرة من دخول مرمى منتخب السامبا في الشوط الثاني من مواجهة نصف نهائي البطولة القارية.

دخل المنتخب الأرجنتيني الشوط الثاني بقوة وهاجم بشراسة منذ الدقيقة الأولى وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل لولا الحظ وتدخلات دفاع منتخب البرازيل، خصوصاً لقطة ميسي التي أكدت بشكل واضح سوء حظ "البرغوث" مع المنتخب الأرجنتيني في السنوات الأخيرة.

استلم "ليو" كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية نحو المرمى مباشرةً إلا أن قائم الحارس أليسون الأيمن وقف في وجه نجم برشلونة وحرمه من هز الشباك ومعادلة النتيجة في الشوط الثاني، لكن اللقطة لم تنتهِ هنا لأن ميسي تابع الكرة مرة ثانية ومرر عرضية خطيرة دون أن يجد متابعة سيرجيو أغويرو أو أي لاعب أرجنتيني آخر.

وكانت الفرصة الثانية قريبة جداً من هز شباك المنتخب البرازيلي لأنها مرت بجانب خط المرمى أمام الجميع دون متابعة من أحد، وكأن الحظ يؤكد مرة جديدة أنه سيقف في وجه ميسي ولا يريد لهذا النجم أن يُسجل أهدافاً جميلة في البطولات العالمية والقارية.

كما تصدى أليسون بطريقة استثنائية لركلة حرة رائعة نفذها ميسي بعد ذلك ليحرم الهداف الأرجنتيني من فرصة مواتية أخرى للتسجيل.

وانتهى اللقاء بفوز البرازيل بهدفين دون رد في مباراة لم يرتق فيها أداء السيليساو للمستوى المطلوب، مقابل ظهور جيد للأرجنتينيين الذين ظهروا بأفضل مستوياتهم في البطولة.