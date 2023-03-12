الحظ يخدم برشلونة ويمنحه انتصاراً ثميناً على بلباو

البوابة - حقق برشلونة فوزاً ثميناً وفي غاية الصعوبة على حساب مستضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ دون رد في اللقاء القوي والمثير الذي جمعهما على أرضية ملعب سان ماميس ليلة الأحد ضمن الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدين البارسا بهذا الانتصار العسير لنجمه البرازيلي رافينيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

وأهدر صاحب الضيافة العديد من الفرص المحققة وسط تألق غير عادي للحارس مارك أندريه تير شتيغين الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وألغى الحكم هدفاً لبلباو في الدقيقة 87 سجله إينياكي ويليامز إثر لمسة يد على أحد زملائه.

برشلونة يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب قبل لقائهما في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة يوم الأحد المقبل.

فيما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب العام.