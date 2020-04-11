الحقيقة حول عرض باريس سان جيرمان للتعاقد مع زيدان

زعمت العديد من التقارير عن تحرك محتمل من باريس سان جيرمان تجاه زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لقيادة فريق العاصمة الفرنسية الموسم القادم.

وأشارت التقارير في الساعات الماضية، أن باريس يرغب في إحداث ثورة نهاية الموسم، وسيستخدم حيلة جديدة بخلاف المال لإقناع نجمه كيليان مبابي بتجديد عقده.

وأكدت صحيفة "ديفنساسنترال" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان معجبة بزيدان، وتتابع وضعيته مع ريال مدريد، حيث ينتهي عقده في 2021، وستحاول إعادته إلى فرنسا.

ومع رغبة مبابي نجم الباريسي في الانتقال للنادي الملكي، وتحقيق حلمه باللعب في فريق أحلامه تحت قيادة مواطنه ومثله الأعلى الفرنسي زيدان، سيحاول باريس ضم "زيزو" لإنهاء حلم مهاجمه الشاب.

وتحدث أحد المصادر في ريال مدريد للصحيفة الإسبانية عن هذا الأمر، وأكد أنه لا صحة لما قيل على الاطلاق، مشدداً على ثقة النادي الملكي في التزام زيدان بعقده الحالي.