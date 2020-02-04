الحكم لمشجعين بتعويضات بسبب غياب رونالدو عن مباراة ودية

قضت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) بأن تدفع شركة منظمة محلية تعويضاً للجمهور بسبب عدم مشاركة النجم كريستيانو رونالدو في مباراة ودية لفريقه يوفنتوس في سيول الصيف الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأغضب بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، الجماهير الكورية الجنوبية في يوليو الماضي بسبب عدم إشراك البرتغالي في مباراة ودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب «كأس العالم» في العاصمة سيول أمام 65 ألف متفرج.

وغاب رونالدو عن اللقاء رغم أنه كان وجه الحملة الترويجية التي قامت بها وكالة «ذي فيستا» من أجل المباراة، ما جعل التذاكر التي تراوح سعرها بين 30 ألف وون (25 دولاراً) و400 ألف (قرابة 340 دولاراً)، تنفد في أقل من ثلاث دقائق.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن اثنين من المشجعين المحليين رفعا دعوى قضائية ضد «ذي فيستا» بتهمة الدعاية الكاذبة، وقضت محكمة مقاطعة إينشيون على الشركة المروجة بأن تدفع لكل منهما 371 ألف وون (321 دولارا)، من دون أن تصدر أي حكم أو غرامة بحق يوفنتوس أو رونالدو.

وأفادت شركة ميونغان للمحاماة في وقتها أن منظمي المباراة أكدوا بأن العقد الموقع مع يوفنتوس، كان يلزم رونالدو خوض 45 دقيقة على الأقل، ما دفع الجماهير للتهافت على شراء التذاكر.

وكشفت روبن تشانغ المديرة التنفيذية لوكالة «فيستا» أنها اشتكت إلى نائب رئيس يوفنتوس اللاعب السابق التشيكي بافيل ندفيد خلال المباراة لعدم إشراك رونالدو، فأجابها بالقول: «آمل أيضاً في أن يلعب رونالدو. ولكنه قال إنه لا يريد. أنا آسف، لا يمكنني أن أفعل أي شيء».

وشددت على أن الوكالة ستجد «طرقاً للتعويض» على حاملي التذاكر.

وقوبل امتناع رونالدو عن المشاركة بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أحد المشجعين أن الدولي البرتغالي «خان واستخف بـ60 ألف متفرج»، مضيفاً: «لم أعد من عشاق رونالدو»، في وقت اتهمت رابطة الدوري الكوري الجنوبي يوفنتوس بالخداع، معربة عن «خيبة أمل وشعور بالغش».

وانتقدت الرابطة أيضاً ترتيبات سفر النادي الإيطالي وتأخره قرابة ساعتين في الخروج من المطار، مضيفة: «من الواضح أن رابطة الدوري الكوري الجنوبي تعرب عن سخطنا وخيبة أملنا العميقة تجاه سلوكيات يوفنتوس غير الأخلاقية، ونحض بقوة يوفنتوس على تقديم اعتذار صادق وشرح سبب عدم مشاركة رونالدو».

وتهجم المشجعون على رونالدو، وحضوا على مقاطعة المنتجات التي يروج لها الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، في حين أن «على طريقة رونالدو» أصبح مصطلحاً شائعاً لتجنب العمل.

ووصل الأمر إلى أن يأخذ هذا الموضوع منحى سياسيا حيث نُقل عن النائبة المعارضة نا كيونغ - وون قولها «هناك شيء واحد مشترك بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورونالدو. كلاهما ينظر إلى كوريا الجنوبية باستخفاف».