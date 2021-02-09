الحكم مايك دين يتعرض لتهديدات بالقتل

يلتقي مانشستر يونايتد مع ويست هام اليوم في افتتاح الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيكون بوسع ويست هام الاستعانة بجهود لاعب وسطه التشيكي توماس سوتشيك بعد أن نجح في الاستئناف الذي تقدم به ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام فولهام ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الحكم مايك دين قد أشهر البطاقة الحمراء لسوتشيك ليطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع في قرار اتخذ بمساعدة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك بداعي توجيه ضربة بالكوع لأليكساندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

وبعد المباراة تحدث سوتشيك إلى ميتروفيتش وقال أن الالتحام بينهما لم يتضمن أي مخالفة، بينما وصف ديفيد مويس مدرب ويست هام قرار الطرد بأنه «مخجل» من جانب حكم الفيديو المساعد وحكم المباراة دين.

ولم يتأثر مويس برد فعل ميتروفيتش الذي سقط أرضاً واضعاً يديه على وجهه، لكنه قال أن الحكام بحاجة إلى أن يكونوا أقوى في اتخاذ القرار، وأوضح: «كل لاعب لديه مسؤولية القيام بالشيء الصحيح، لكن المسؤولين يعطون اللاعبين فرصة تحقيق النجاح من خلال أفعالهم التمثيلية أحياناً... الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إيقاف ذلك هم المسؤولون. لا أحد غيرهم يستطيع التغيير. إذا كان اللاعبون سيفعلون ذلك، فيجب أن يتغير الأمر».

وأشار دين إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة بعدما تعرض وعائلته لتهديدات بالقتل إثر إشهاره بطاقتين حمراوين في مباراتين مختلفتين بالدوري الانجليزي أثارتا الجدل الأسبوع الماضي.

وطرد دين مدافع ساوثهامبتون يان بيدناريك أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء الماضي، قبل أن يطرد سوتشيك في مباراة فولهام السبت.

وذكرت تقارير أن دين طلب إعفاءه من إدارة مباراة الأسبوع المقبل، علماً بأنه سيدير مباراة الدور الخامس لكأس إنجلترا بين ليستر سيتي وبرايتون غداً.

ودعم مايك رايلي المدير الإداري لشركة «بروفيشيونال جيم ماتش أوفيشلز ليميتد»، قرار دين بإخطار الشرطة، وقال: «تهديدات وانتهاكات مماثلة غير مقبولة بتاتاً، نؤيد تماماً قرار مايك (دين) بإبلاغ الشرطة بهذه الرسائل التي تلقتها عائلته».

وأضاف: «لا ينبغي أن يكون أحد ضحية رسائل بغيضة مماثلة. الإساءة عبر الإنترنت غير مقبولة في أي مجال من مجالات الحياة، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة».

وطرد بيدناريك بعد تدخله العنيف على لاعب يونايتد ستوك ماكتوميناي، في المباراة التي فاز فيها الشياطين الحمر 9-0 على ضيفه في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

وبقي دين على قراره بعد دعوته للتحقق من الخطأ عبر تقنية حكم الفيديو المساعد.

ويحتل ويست هام المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي.

في المقابل، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مصالحة جماهيره بعد أن أهدر السبت فوزاً كان في متناوله أمام إيفرتون وخرج متعادلاً 3-3 بهدف هز شباكه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيتي المتصدر.

ورغم نجاعة هجومه فإن أخطاء دفاع يونايتد وهفوات حارس مرماه دافيد دي خيا باتت العقبة الأساسية في طريقه خلال كثير من المباريات المصيرية.

واعترف أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد بأن هناك خللاً في الجانب الدفاعي، وقال: «قدمنا أداء جيداً على صعيد الهجوم، لكن يجب أن نتوقف عن استقبال الأهداف السهلة، هذه الأمور تجعلنا خارج المنافسة على لقب الدوري، ما زلنا نحتاج للتطور».

وتوقع النرويجي أن يكون ويست هام منافساً صعباً خلال مواجهة الكأس اليوم في ظل التطور الكبير الذي أظهره فريق المدرب مويس مؤخراً.

وقال برونو فيرنانديش الذي لعب دوراً محورياً في نجاحات يونايتد هذا الموسم أن على فريقه أن يتعلم من أخطائه، وأوضح: «لدينا الوقت للتفكير مجدداً، الكل يعلم أن الماضي هو الماضي ولا يمكن أن يعود، لكن بإمكانك أن تفعل شيئاً ما حيال المستقبل، على الجميع أن يكون مستعداً وأن يتعلم من هذه المباراة، كل ما تعلمناه من لقاء إيفرتون علينا أن نستفيد به في المباراة التالية وأن نحاول الفوز، علينا أن نثبت ذلك أمام ويست هام».