الحكومة البريطانية تفرض قوانين جديدة على أندية إنجلترا بسبب كورونا

فرضت الحكومة البريطانية قوانين جديدة تخص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في المسابقات الأوروبية والمباريات الدولية.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي وسط قواعد محددة وإجراءات احترازية مشددة في ظل التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لما جاء عبر وسائل الإعلام البريطانية، تم فرض قيود جديدة من جانب الحكومة، على أندية الدوري المحلي تتطلب "العزل الذاتي 10 أيام" لأي رحلات خارج البلاد.

وأصبح يتعين على لاعبي وموظفي الدوري الإنجليزي الممتاز عزل أنفسهم لمدة تصل إلى 10 أيام بعد العودة من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خارج أرضهم، مع السماح فقط بمغادرة منازلهم للتدريب والمباريات.

وأشارت صحيفة "دايلي مايل" الى أن الإرشادات الجديدة الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة تطلب من لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز عزلهم لمدة 10 أيام بعد أي رحلة خارجية، مما يعقد جداول الفرق التي لا تزال في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقالت الصحيفة أنه قبل القيود الجديدة التي تم فرضها على جميع أندية الدوري الممتاز وكشفت عنها "ذا أثلتيك"، لم تكن هناك إرشادات مستهدفة للاعبين والموظفين العائدين من الرحلات الخارجية.

ويمكن أن يتم تقليص فترة العزل من 10 الى 5 أيام وذلك في حالة خضوع الشخص لمسحة طبية والتأكد من سلبية العينة، ولكن خارج التدريب والمباريات، ستكون هناك حاجة الآن إلى الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام لجميع الرحلات الخارجية للأندية أو كرة القدم الدولية.