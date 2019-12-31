الخارجية الأردنية تعلق على احتجاز بني ياسين في إيران

أكد مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الثلاثاء أن مركز العمليات في الوزارة يتابع قضية لاعب المنتخب الوطني أنس بني ياسين المحتجز في إيران والمحترف في نادي فولاذ خوزستان هناك.

وقال المصدر لقناة "رؤيا" الأردنية أن الخارجية على تواصل دائم مع السلطات الإيرانية من أجل عودة اللاعب إلى ومعرفة ملابسات الحادثة.

وذكر المصدر أن السلطات الإيرانية أبدت تعاوناً كاملاً في الحادثة، مشيراً إلى أن القنصل الأردني في طهران التقى ببني ياسين.

وأكد المصدر أن الدولي الأردني عاد إلى مكان إقامته في الفندق في طهران لحين استكمال الترتيبات والاتصالات مع السلطات الإيرانية من أجل السماح له بالعودة إلى بلاده.

من جهته، أوضح وليد بني ياسين، والد الدولي الأردني، أن السلطات الإيرانية منعت ابنه من المغادرة لأنه كان يحمل مبلغاً مالياً يزيد عن الحد المسموح به، علماً بأن هذا المبلغ هو راتب اللاعب من ناديه.

وكان الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم قد قال عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء: "لاعب منتخبنا الوطني أنس بني ياسين محتجز حالياً في إيران، بعد أن ذهب للاحتراف هناك."

وكان بني ياسين قد وصل في منتصف أيلول الماضي إلى إيران، للعب في صفوف فولاذ خوزستان، كأول لاعب أردني يحترف في الدوري الإيراني.