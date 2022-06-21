الخليفي: أحب زيدان لكن باريس سان جيرمان لم يتواصل معه

شدد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أنه يكن الكثير من الحب للمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان ، لكنه شدد على أنه لم يتم التواصل معه من أجل تولي مهمة قيادة الفريق.

ولطالما ارتبط اسم "زيزو" بفرق العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة ورشحته الكثير من التقارير لتولي المهمة خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي لم تكن بدايته ناجحة في باريس كما كان مأمولاً.

لكن الساعات الأخيرة أشارت إلى إمكانية إسناد المنصب لكريستوف غالتيه مدرب نيس.

ماذا قال الخليفي عن زيدان ؟

وقال رجل الأعمال القطري في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" اليوم الثلاثاء تعليقاً على الشائعات حول منصب المدير الفني لباريس سان جيرمان: "أنا أحب زيدان، لكننا لم نتواصل معه نهائياً.

"العديد من الأندية مهتمة به، إلى جانب المنتخبات الوطنية، لكن ليس نحن."

ولدى سؤاله عن إمكانية تولي غالتيه المهمة، أجاب الخليفي قائلاً: "نحن نجري محادثات مع نيس بخصوصه، الأمر ليس سراً، أتمنى أن نتوصل لاتفاق مناسب قريباً."