الخليفي: الباب مفتوح لرحيل أي لاعب

كسر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الأحد صمته حول الفريق ومستقبل بعض اللاعبين.

وقال القطري في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إذا كان هناك أي لاعب غير سعيد، فإن أبواب النادي مفتوحة لرحيله".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل عدد من نجوم الباريسي مؤخراً، وعلى رأسهم الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، حيث ارتبط الأول بالعودة لناديه السابق برشلونة، والثاني بريال مدريد، في ظل رغبة الميرينغي في الظفر بخدماته.

وأضاف الخليفي: "الآن يجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، سيكون الأمر مختلفاً تماماً، حيث سيتعين عليهم القيام بالمزيد من العمل".

وأشار إلى أن النادي الباريسي، سيتخلى عن اللاعبين الذين لا يناسبون سياسته خلال الفترة المقبلة.