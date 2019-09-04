الخليفي يخطط لمعاقبة نيمار رداً على تمرده

كشفت تقارير اليوم أن رجل الأعمال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يبحث معاقبة النجم نيمار دا سيلفا.

جاء هذا وفقاً لشبكة "ياهو" ونقلت عنها صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، حيث أكدا أن رئيس النادي الفرنسي غاضب من السيناريو الذي وقع في الصيف بشأن رحيل الدولي البرازيلي.

وذكرت التقارير أن رجل الأعمال القطري أراد معاقبة نيمار بالإبقاء عليه حبيس فريقه حتى نهاية عقده الحالي وليس قبل ذلك بيوم واحد.

وكشفت التقارير نقلاً عن مصدر مقرب من نيمار والباريسي أن سبب غضب الخليفي يعود لتلبيته جميع مطالب نيمار عندما انضم لباريس سان جيرمان عام 2017.

وكان البارسا قد تقدم بعرض للحصول على نيمار هذا الصيف، لكنه قوبل بالرفض من باريس سان جيرمان الذي طلب قيمة مادية ضخمة لم يتمكن النادي الكتالوني من توفيرها.

يذكر أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.