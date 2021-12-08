الخليفي يريد جلب فينغر إلى باريس سان جيرمان

دخل رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في مفاوضات لإعادة الأسطورة الفرنسية آرسين فينغر مدرب آرسنال السابق إلى كرة القدم.

وقال موقع "فوت ميركاتو" أن الخليفي يحلم بتكوين طاقم فني يتكون من فينغر كمدير رياضي ومواطنه زين الدين زيدان كمدرب للفريق الموسم القادم.

ويتوقع أن يرحل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن الباريسي بعد نهاية الموسم الجاري على أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدها.

ويعمل فينجر حالياً كمستشار تقني في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من تصريحات أدلى بها الإسباني ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال وتمنى خلالها عودة الفرنسي إلى النادي اللندني.