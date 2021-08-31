الخليفي يصر على تجديد عقد مبابي بعد منع رحيله لريال مدريد

تعتزم إدارة باريس سان جيرمان تقديم عرضٍ جديد لمهاجم الفريق الشاب كيليان مبابي خلال الفترة القادمة بعد رفض جميع العروض التي قدمها ريال مدريد لضمه مؤخراً.

ويتطلع ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي لإبقاء المهاجم الدولي الفرنسي من خلال محاولة إقناعه بعرض من جديد.

ورغم بقاء موسم واحد على عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً مع باريس، إلا أن الخليفي رفض عرضاً من ريال مدريد قيمته 170 مليون يورو إضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

وقالت شبكة "Le 10 Sport" الفرنسية أن مبابي سيتلقى عرضاً محسناً خلال الفترة القادمة بعدما رفض الحصول على 25 مليون يورو سنوياً في عرض سابق.

وتتواصل حالة التوتر بين ممثلي المهاجم وإدارة النادي الفرنسي، إلا أن الخليفي يأمل بتجاوز العقبات وتأمين استمرار اللاعب لأطول فترة ممكنة.