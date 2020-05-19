الخليفي يلمح لانتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان

فتح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الأبواب أمام كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس للانضمام إلى صفوف فريقه على غرار النجمين زلاتان إبراهيموفتش وديفيد بيكهام.

وصرح رئيس النادي عبر مجلة “فرانس فوتبول”: “رونالدو يقدم التحفيز من خلال رغبته في التحسن كل يوم، ودائماً يدفع نفسه للأمام ويتخطى الحواجز”.

وأكد: “أنا معجب بقدراته وأنه لا يهدأ، هو مثال عظيم لكل رياضي في المستقبل.

“أفكر الآن في كل اللاعبين الكبار الذين انضموا للفريق منذ أن بدأنا مشروعنا الطموح مثل إبراهيموفتش وبيكهام”.

ويبدو أن الخليفي يلمح لـ "صاروخ ماديرا" بأن أبواب ملعب بارك دو برانس مفتوحة أمامه في حال قرر الرحيل عن يوفي لخوض تجربة جديدة.