الخليفي ينتقد برشلونة ويحث يويفا على التحقق من شرعية صفقاته

انتقد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بيع برشلونة لنسبةٍ من أصوله بهدف تمويل تعاقدات جديدة الصيف الماضي، كما حث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على فتح تحقيق للوقوف على شرعية ما حصل.

وباع النادي الإسباني حصصاً من حقوق بث مبارياته تلفزيونياً ومن ستوديوهات بارسا مقابل أكثر من 700 مليون يورو حتى يتمكن من إنفاق أكثر من 150 مليون يورو على صفقات جديدة شملت البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والفرنسي جولز كوندي، و5 لاعبين آخرين.

ماذا قال الخليفي عن برشلونة وتعاقداته؟

وقال رجل الأعمال القطري في تصريحات لـ "بوليتكو" نُشرت اليوم الأربعاء: "هل ما حصل أمر عادل؟ كلا... ليس عادلاً، هل هو قانوني؟ لست متأكداً.

"إذا تم السماح لهم، فستتبعهم المزيد من الأندية لهذا الشيء، لدى يويفا بالطبع تشريعاته الخاصة، وسيتحققون بالتأكيد من كل شيء."