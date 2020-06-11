الدحيل ينفي التفاوض مع دافيد سيلفا

أكد الدحيل أن خبر انتقال دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غير صحيح على الإطلاق.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب من الأساس، ولم يتعاقد معه لتدعيم الصفوف الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أكدت أن النجم الإسباني قريب من الانضمام للدحيل في فترة التنقلات الصيفية، وقالت أن سيلفا لاعب قد تمكن من تحديد وجهته المقبلة عقب مغادرة الفريق الأزرق.

وقالت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً لديه عروض من أندية في إسبانيا والولايات المتحدة، لكنه فضل إنهاء مسيرته في قطر.

يشار إلى أن سيلفا أكد أنه لن يجدد عقده وسيرحل عن سيتي وسيكتفى بالعشرة مواسم التي قضاها داخل ملعب الاتحاد.

وكان قد انضم لسيتي في صيف 2010، قادماً من فالنسيا، وخاض مع الفريق 424 مباراة، سجل خلالها 74 هدفاً، ومرر 134 تمريرة حاسمة، وشهدت المسيرة العامرة بالإنجازات، تتويج سيلفا مع الفريق السماوي بلقب البريميير ليغ 4 مرات، إلى جانب 10 ألقاب محلية أخرى.

لكن ورغم كل ذلك نفى الدحيل كل الاخبار حول ارتباطه بالتعاقد مع سيلفا حيث يركز النادي في التحضير لاستئناف مباريات الدوري، والمنافسة بقوة من أجل الحصول على لقب بطولة الدوري واستعادته من جديد، وجدد الثقة في كل العناصر الموجودة لديه من لاعبين مواطنين ومحترفين.