الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يسقط بصورة مفاجئة أمام بوخوم

تلقى بايرن ميونيخ حامل اللقب خسارة مفاجئة أمام مستضيفه بوخوم بهدفين لأربعة في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب رور شتاديون لحساب المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الألماني.

ولم ينجح الحارس البديل سفين أولريش في تعويض غياب المتألق مانويل نوير لتتلقى شباكه أربعة أهداف في الشوط الأول تناوب على تسجيلها كلٌ من كريستوفر آنتوي آدجي، ويورغن لوكاديا (ركلة جزاء)، وكريستيان غامبوا، وغيريت هولتمان في الدقائق 14 و 38 و 40 و 44 على التوالي.

أما هدفا الفريق البافاري فسجلهما النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 9 و 75.

بايرن ميونيخ يستمر في الصدارة رغم الخسارة

ورفع بوخوم رصيده بهذا الفوز غير المتوقع إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي بايرن في صدارة الترتيب العام إلا أن رصيده تجمد عند 52 نقطة.