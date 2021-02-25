الدوري الأوروبي: آرسنال وميلان يسعيان لبلوغ دور الـ 16

بعدما خاض مباراة ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي ضد بنفيكا في روما بسبب قيود السفر المفروضة في البرتغال على القادمين من بريطانيا نتيجة تفشي فيروس كورونا، يخوض آرسنال لقاء الإياب اليوم الخميس على «أرضه» في أثينا عوضاً عن لندن للأسباب ذاتها، في وقت يسعى ميلان الإيطالي إلى تدارك الأمور قبل ضياع كل شيء حين يستضيف النجم الأحمر الصربي.

وتبدو الفرصة قائمة أمام آرسنال لمواصلة مشواره في المسابقة وإنقاذ موسمه بما أن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة المشاركة في دوري الأبطال، وهو الأمر المستبعد حالياً عبر الدوري الممتاز في ظل ترتيبه المتأخر، وذلك بعد تعادله ذهاباً في روما 1-1.

ويعود فريق المدرب ميكيل آرتيتا إلى ملعب «كارايسكاكيس» في بيرايوس حيث خرج منتصراً في ذهاب الدور ذاته الموسم الماضي 1-0 على أولمبياكوس، قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه ويطيح به من المسابقة بالفوز عليه إياباً في لندن 2-1 بعد التمديد.

ويأمل النادي اللندني، القادم من خسارة في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر سيتي المحلق في الصدارة (0-1)، الإستفادة من الوضع المهزوز لبنفيكا الذي لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري البرتغالي، ما تسبب بتراجعه الى المركز الرابع.

وعلى ملعب سان سيرو، يدخل ميلان مباراته مع ضيفه النجم الأحمر الذي خطف التعادل ذهاباً 2-2 في الوقت بدل الضائع، في وضع معنوي مهزوز بعد خسارتين على التوالي في الدوري الإيطالي، آخرها بنتيجة قاسية على يد جاره إنتر في مباراة محسوبة على أرضه 0-3، ما سمح للأخير بالابتعاد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن الروسونيري الذي كان ينعم بالصدارة قبلها بمرحلتين ويحلم بلقبه الأول منذ 2011.

وعلى المدرب ستيفانو بيولي تدارك الأمور لتجنب المزيد من التدهور لأن فريقه يخوض مباراة اليوم وعينه على ما ينتظره الأحد المقبل في الدوري خارج ملعبه ضد روما الرابع الذي يتأخر عن الفريق اللومباردي بفارق خمس نقاط فقط.

وبدا نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش واثقاً بعد الهزيمة أمام إنتر بأن الفريق «سيستعيد توازنه»، مضيفاً «ارتكبنا الكثير من الأخطاء»، وتابع صاحب الـ 39 عاماً «كان الأمر قاسياً، لكننا سنستعيد توازننا».

يونايتد وروما في وضع مريح

ويأمل الكبير الآخر مانشستر يونايتد الإنجليزي توفير جهوده قدر الإمكان حين يستضيف ريال سوسييداد الإسباني على أولد ترافورد بعد فوزه الكبير ذهاباً في تورينو عوضاً عن الباسك برباعية نظيفة، إذ يحل فريق المدرب أولي غونار سولشاير الأحد المقبل ضيفاً على تشيلسي المتجدد بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل في الدوري الممتاز.

ويبدو روما في وضع مماثل ليونايتد قبل أيام على مواجهته ميلان في الدوري الإيطالي، إذ يستضيف براغا البرتغالي مع أفضلية واضحة بعد فوز فريق المدرب باولو فونسيكا ذهاباً 2-0.

وسبق لفونسيكا أن أشرف على تدريب براغا موسم 2015-2016، وقاده إلى ربع نهائي يوروبا ليغ حيث خسر ذهاباً وإياباً أمام شاختار دونيتسك الاوكراني.

وسيكون ممثل إيطاليا الآخر نابولي أمام مهمة شاقة على أرضه حيث يستضيف غرناطة الإسباني، وذلك لخسارة فريق المدرب جينارو غاتوزو ذهاباً بهدفين نظيفين.

وتبرز مواجهة ليل متصدر الدوري الفرنسي مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي الذي فاز ذهاباً خارج ملعبه 2-1، فيما سيكون ليستر سيتي أمام مهمة في متناوله حين يستضيف سلافيا براغ التشيكي، بعدما تعادل ذهاباً خارج ملعبه من دون أهداف.

وسيحاول باير ليفركوزن الألماني تعويض خسارته المثيرة ذهاباً خارج ملعبه أمام يانغ بويز السويسري 3-4، بينما يواجه مواطنه هوفنهايم ضيفه مولده النرويجي وهو في وضع جيد بعد تعادله ذهاباً 3-3، على غرار فياريال الإسباني الذي عاد من ملعب سالزبورغ النمساوي بفوز مريح 2-0.