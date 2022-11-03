الدوري الأوروبي: آرسنال يتغلب على زيوريخ وروما يقهر لودوغوريتس

فاز آرسنال الإنجليزي على ضيفه زيوريخ السويسري بهدفٍ نظيف اليوم الخميس على أرضية ملعب الإمارات في ختام مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

لحساب المجموعة الأولى، أنهى الفريق اللندني مواجهاته في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة بفضل هدف كيران تيرني الذي جاء في الدقيقة 17.

روما يقهر لودوغوريتس

ولحساب المجموعة الثالثة، تغلب روما الإيطالي على ضيفه لودوغوريتس البلغاري بنتيجة 3-1 على ملعب أولمبيكو.

سجل للجيالوروسي النجمان لورينزو بيليغريني (56 و 65 من ركلتي جزاء)، ونيكولو زانيولو (85).

بهذا الانتصار، ضمن روما التأهل للدور القادم بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس الإسباني المتصدر.