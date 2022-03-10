الدوري الأوروبي: إشبيلية وأتالانتا ورينجرز يفوزون وبرشلونة يتعادل

تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه غالاتاساراي التركي دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كامب ناو في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ولم ينجح برشلونة في تحقيق الفوز على ضيفه التركي رغم استحواذه على الكرة بنسبة 63 بالمئة.

ويلتقي الفريقان إياباً على ملعب تورك تيليكوم آرينا يوم الخميس المقبل.

وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، تفوق إشبيلية الإسباني على ضيفه ويست هام يونايتد بهدفٍ نظيف سجله منير الحدادي في الدقيقة 60.

كما تغلب أتالانتا الإيطالي على ضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 3-2، وسحق رينجرز الاسكتلندي ضيفه سرفينا زفيزدا بثلاثية نظيفة، وتغلب سبورتينغ براغا البرتغالي على موناكو الفرنسي بهدفين دون رد.