الدوري الأوروبي: برشلونة وأتالانتا ورينجرز إلى ربع النهائي

تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد فوزه على مستضيفه غالاتاساراي التركي بهدفين لهدف في لقاء إياب دور الـ 16 الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب علي سامي ين.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

جاء هدفا برشلونة عن طريق كلٍ من بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) في الدقيقة 37، وبيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة 49.

وكان النادي التركي قد تقدم أولاً بعد مرور 28 دقيقة على بداية المباراة عن طريق ماركاو.

وفي مواجهة أخرى، فاز أتالانتا الإيطالي على مستضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0، ليتأهل بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-2 (فاز ذهاباً 3-2).

كما تأهل رينجرز الاسكتلندي رغم خسارته أمام مستضيفه سرفينا زفيزدا بهدفين لهدف كون حقق فوزاً كبيراً ذهاباً بثلاثية نظيفة (تأهل بمجموع المواجهتين 4-2).