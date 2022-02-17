الدوري الأوروبي: برشلونة يتعادل مع نابولي ورينجرز يهزم دورتموند

تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه نابولي الإيطالي بهدفٍ لمثله في المباراة التي جرت على ملعب كامب ناو في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

تقدم الضيوف أولاً عبر بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 29، لكن فيران توريس أدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 59 من ركلة جزاء.

ويلتقي برشلونة ونابولي في مواجهة الإياب على ملعب دييغو أرماندو مارادونا يوم الخميس المقبل.

وضمن الدور ذاته، تغلب رينجرز الاسكتلندي على مستضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف لاثنين على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

سجل للضيوف جيمس تافيرنر وألفريدو موريلوس وجون لوندستروم ودان آكسيل زاغادو (بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدفا أسود فيستفاليا فجاءا عن طريق جود بيلينغهام ورافاييل غيريرو.

وفي لقاءات أخرى، فاز ريال بيتيس الإسباني على مستضيفه زينيت الروسي 3-2، وشيريف تيراسبول المولدوفي على ضيفه سبورتينغ براغا التشيكي 2-0.