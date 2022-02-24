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الدوري الأوروبي: برشلونة يتفوق على نابولي في إيطاليا

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 09:47
من مواجهة نابولي وضيفه برشلونة
من مواجهة نابولي وضيفه برشلونة

حقق برشلونة الإسباني فوزاً كبيراً على مستضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جرى على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتأهل البارسا بمجموع المواجهتين 5-3.

سجل للبلاوغرانا كلٌ من جوردي آلبا وفرينكي دي يونغ وجيرارد بيكيه وبيير إيميريك أوباميانغ في الدقائق 8 و 13 و 45 و 59.

أما هدفا البارتينوبي فجاءا عبر لورينزو إينسيني (23 من ركلة جزاء)، وماتيو بوليتانو (87).

وفي لقاءات أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل رينجرز الاسكتلندي مع بوروسيا دورتموند الألماني 2-2، وتغلب لايبتزيغ الألماني على ريال سوسييداد الإسباني 3-1، وتعادل لاتسيو الإيطالي مع بورتو البرتغالي 2-2، وفاز دينامو زاغرب الكرواتي على إشبيلية الإسباني 1-0.

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