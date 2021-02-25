الدوري الأوروبي: تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة سرفينا زفيزدا

يتطلع ميلان لتدارك موسمه بعد خسارته صدارة الدوري الإيطالي لصالخ غريمه إنتر مؤخراً، وذلك عندما يستضيف سرفينا زفيزدا في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي اليوم الخميس على ملعب سان سيرو.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في صربيا الأسبوع الماضي بنتيجة 2-2.

وسيعتمد المدرب ستيفانو بيولي في الأغلب على تشكيلة يغيب عنها بعض الأساسيين وفقاً لأحدث التقارير.

فيما يلي التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: بيير كالولو، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: سواليو ماييتي، فرانك كيسي، سيمو كاستييخو، رادي كرونيتش.

خط الهجوم: رافاييل لياو، آنتي ريبيتش.