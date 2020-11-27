الدوري الأوروبي: روما يتأهل وتوتنهام يقسو على لودوغوريتس

سحق توتنهام الإنجليزي ضيفه لودوغوريتس البلغاري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

افتتح كارلوس فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 16 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم أحرز هاري وينكس هدفاً عالمياً بتسديدة من نصف الملعب في الدقيقة 63.

واختتم لوكاس مورا الرباعية بهدف مميز في الدقيقة 73، ليصل توتنهام إلى النقطة التاسعة ويتصدر المجموعة العاشرة بفارق الأهداف عن أنتويرب، فيما واصل النادي البلغاري تذيله للمجموعة بدون رصيد من النقاط.

في مجموعة أخرى، فاز نابولي الإيطالي على ضيفه رييكا الكرواتي بهدفين نظيفين على ملعب سان باولو، في مباراة خلد فيها النادي الجنوبي ذكرى دييغو آرماندو مارادونا بارتداء قميصه قبل المباراة.

هدفا نابولي أتيا عبر ماتيو بولتيانو (41)، وهيرفينغ لوزانو (75)، ليصل إلى النقطة التاسعة ويقتنص صدارة المجموعة السادسة مستغلًا تعثر آلكمار الهولندي بعد التعادل سلبياً مع ريال سوسييداد الإسباني.

وفاز روما الإيطالي على كلوج الروماني بهدفين نظيفين سجلهما غابرييل ديبيلجوه عن طريق الخطأ في مرماه (49)، وجوردان فيريتو (67 من ركلة جزاء)، ليصل إلى النقطة العاشرة ويواصل صدارته للمجموعة الأولى.

وسحق باير ليفركوزن الألماني ضيفه هابويل بئر السبع بأربعة أهداف لهدف، فيما فاز غرناطة الإسباني على أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين لهدف، وتعادل بنفيكا البرتغالي مع مستضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدفين لكل منهما.