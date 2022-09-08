الدوري الأوروبي: ريال سوسييداد يتغلب على مانشستر يونايتد في عقر داره

حقق ريال سوسييداد الإسباني فوزاً صعباً وثميناً على حساب مستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفٍ دون رد في اللقاء المثير الذي جرى بينهما على أرضية ملعب أولد ترافورد لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وجاء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء أثارت الجدل ترجمها بنجاح برايس مينديز في الدقيقة 59.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يونايتد منذ البداية إلا أنه لم ينجح في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي.

وفي لقاءات أخرى في الدوري الأوروبي، تغلب آرسنال الإنجليزي على زيوريخ السويسري 2-1، وسقط روما الإيطالي أمام لودوغوريتس البلغاري 1-2، فيما تغلب لاتسيو الإيطالي على فينورد روتردام الهولندي 4-2، وفاز ريال بيتيس الإسباني على هلسنكي الفنلندي 2-0،