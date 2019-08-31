الدوري الأوروبي: قرعة متوازنة إلى حد كبير

أسفرت قرعة مسابقة الدوري الأوروبي التي سحبت أمس في موناكو عن مجموعات متوازنة الى حد كبير بحكم توزيع الفرق المشاركة على مستويات، وكانت المهمة الأصعب لآرسنال الإنجليزي وصيف البطل إذ يواجه آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومع وضع الفرق الكبيرة بحسب تصنيف الاتحاد القاري في المستوى الأول، مثل آرسنال وإشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (5 أخرها ثلاثة متتالية بين 2014 و2016)، ومانشستر يونايتد الإنجليزي بطل 2017، أو لاتسيو وجاره روما الإيطاليين وبورتو البرتغالي، كان من الطبيعي أن تأتي القرعة متوازنة دون مواجهات من العيار الثقيل.

وجاء إشبيلية، المتخصص بالمسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، في المجموعة الأولى إلى جانب أبويل نيقوسيا القبرصي وكاراباج الآذربيجاني ودوديلانغ اللوكسمبورغي، ما يجعله مرشحاً طبيعياً لتصدر المجموعة، على غرار يونايتد الذي اعتاد المشاركة في دوري الأبطال لكنه أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السادس مما أعاده إلى المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017.

ويلتقي فريق المدرب أولي غونار سولشاير ضمن المجموعة الثانية عشرة الأخيرة مع آستانا الكازاخستاني وبارتيزان بلغراد الصربي وآلكمار الهولندي، فيما يعتبر فرانكفورت الألماني، بطل 1980 (كأس الاتحاد الأوروبي حينها) المنافس الأبرز في المجموعة السادسة لآرسنال الذي يكتفي بالمشاركة في البطولة للموسم الثالث توالياً بعد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري الأبطال دون انقطاع منذ موسم 1998-1999. وتضم مجموعة الفريق اللندني أيضاً كلاً من ستاندارد لييج البلجيكي وفيتوريا شيتوبال البرتغالي.

وفي المجموعة الخامسة، يتجدد الموعد بين سيلتك بطل اسكتلندا وكلوج الروماني اللذين تواجها هذا الموسم في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا حين فاز الأخير 5-4 بمجموع المباراتين، قبل أن يخرج في الدور الفاصل على يد سلافيا براغ التشيكي.

ولن تكون المجموعة سهلة على سيلتك أو كلوج، إذ تضم لاتسيو الإيطالي ورين الفرنسي، والأمر ذاته ينطبق على عملاق اسكتلندا الآخر رينجرز الذي وقع في المجموعة السابعة إلى جانب بورتو البرتغالي وفاينورد الهولندي ويانغ بويز السويسري.

تقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 سبتمبر والسادسة في 12 ديسمبر.

وكان تشيلسي الإنجليزي توج باللقب الموسم الماضي على حساب جاره اللندني آرسنال لكنه يشارك في دوري الأبطال، ليس بسبب إحرازه اللقب (بطل يوروبا ليغ يتأهل إلى دور المجموعات من دوري الأبطال)، بل لأنه حل أيضاً ثالثاً في الدوري الممتاز.