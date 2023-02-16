الدوري الأوروبي: قمة برشلونة ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

انتهت مباراة القمة التي جمعت برشلونة الإسباني بضيفه مانشستر يونايتد على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو اليوم الخميس في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ظهر الفريقان بشكلٍ قوي وتناوبا على السيطرة وتهديد مرمى الخصم مع أن البارسا سيندم على الفرص التي أهدرها في الدقائق الأخيرة من المواجهة وأبرزها كرة ارتدت من القائم.

حمل هدفا صاحب الضيافة توقيعي ماركوس ألونسو (50)، ورافينيا (76)، فيما جاء هدفا الضيوف عن طريق ماركوس راشفورد (53)، وجولز كوندي (59 بالخطأ في مرمى فريقه).

إصابة بيدري تحبط برشلونة

تلقى البارسا ضربة موجعة بإصابة نجم خط وسطه الشاب بيدري في الركبة قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق اضطر مغادرة اللقاء على إثرها.

يذكر أن مواجهة الإياب ستجمع الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس المقبل.

في مواجهات أخرى ضمن الدور ذاته، تغلب ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه روما الإيطالي 1-0، وفاز شاختار دونيتسك الأوكراني على ضيفه رين الفرنسي 3-1، وتعادل أياكس الهولندي مع يونيون برلين الألماني 0-0.