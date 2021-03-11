الدوري الأوروبي: نهائي مبكر بين مانشستر يونايتد وميلان

يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضيفه ميلان الإيطالي على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويعد اللقاء بين العملاقين بمثابة نهائي مبكر نظراً للتاريخ الكبير الذي يمتلكه كل فريق، بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي يقدمه كل منهما في الدوري المحلي.

وبعدما اعتادا على خوض دوري أبطال أوروبا الذي توجا بلقبه عشر مرات فيما بينهما، تراجع دور العملاقين اللذين كانا سابقاً يخيفان القارة وبات هدفهما الأبرز في الأعوام الأخيرة محاولة المشاركة وحسب في البطولة المرموقة.

والدليل الأبرز على ما وصل إليه يونايتد وميلان في الأعوام الأخيرة أن مواجهة ثمن نهائي “يوروبا ليغ” ستكون الأولى بينهما خارج دوري الأبطال من أصل 11 مواجهة.

لكن الحياة عادت هذا الموسم إلى هذين الفريقين ليدخلا في صراع جدي على لقب دوري بلادهما، ما يمنح المواجهة الأولى بينهما منذ 2010 نكهة خاصة.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ الدور ذاته في دوري أبطال أوروبا موسم 2009–2010 وانتهت المواجهة بفوز الفريق الإنجليزي ذهاباً وإياباً 3–2 و4–0.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيل مدربه الأسطوري أليكس فيرغسون عام 2013، في حين أن اللقب الأخير لميلان في الدوري المحلي يعود إلى 2011 قبل أن يكتفي بعدها بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب لتسعة مواسم متتالية.

ومن غير المتوقع أن يتمكن يونايتد من معانقة لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بما أنه يتخلف في المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر سيتي المتصدر، لكن الفوز الذي حققه الأحد على الأخير في عقر داره 2–0 يؤكد على الأقل أن فريق المدرب أولي غونار سولشاير على الطريق الصحيح.

بعد وضعه حداً للانتصارات المتتالية لجاره اللدود عند 21 مباراة في جميع المسابقات، دعا سولشاير لاعبيه إلى البناء على هذه النتيجة، مشيداً بالطاقة الهائلة التي أظهرها رجاله.

وتابع “سنقوم بكل شيء ممكن من أجل المحافظة على هذا المستوى من الأداء كل يوم. أشعر أننا فريق أفضل مما كنا عليه قبل 12، 16، 18 شهراً. تطورنا بشكل هائل”.

وأضاف “أصبحنا أكثر قوة ومقاومة وأصبح هناك المزيد من الشخصية في الفريق، وهذا ما يعجبني”.

وبعدما حل سادسا في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، عاد ميلان للمشاركة القارية التي غاب عنها في 2019–2020.

وتشكل هذه العودة خطوة صغيرة نحو محاولة استعادة مكانته والمشاركة للمرة الأولى منذ 2014 في دوري الأبطال، المسابقة التي توج بلقبها سبع مرات في تاريخه، آخرها عام 2007 أي في الموسم الذي سبق التتويج الثالث والأخير لخصمه المقبل يونايتد.

والتحسن الذي حققه ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي قاده هذا الموسم لتصدر ترتيب الدوري لأسابيع طويلة، قبل أن يتنازل عنه مؤخراً لصالح جاره اللدود إنتر الذي بات الآن مبتعداً عن روسونيري بست نقاط، بعد أن أسقطه الشهر الماضي 3–0.

ومن المؤكد أن الهدف الأسمى للفريقين هو استعادة دورهما على الصعيد المحلي في رحلة طويلة يأملان أن تقودهما في نهاية المطاف إلى المجد في دوري الأبطال.

والفوز بمسابقة “يوروبا ليغ” ستكون خطوة مرحباً بها بالطبع من قبل الطرفين لأنها تشكل بداية المشوار نحو أيام أفضل.

ولم يسبق لميلان أن توج بلقب المسابقة إن كان بصيغتها الحالية أو السابقة (كأس الاتحاد الأوروبي)، ولم يصل حتى إلى مباراتها النهائية، لكن نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش كان لاعباً في يونايتد حين توج الأخير باللقب عام 2017.

وغاب ابن الـ 39 عاماً عن المباراتين الأخيرتين لميلان في الدوري بسبب إصابة عضلية، لكن بيولي يأمل أن يكون “إبرا” جاهزاً لخوض مباراة أولد ترافورد، كاشفاً “إنه أفضل… سيخضع لفحص آخر لمعرفة إلى أين وصلت عملية تعافيه، وأمل أن يكون قد تعافى بالكامل الخميس”.

ويحمل أولد ترافورد ذكريات جميلة لميلان الذي توج بلقبه السادس في دوري الأبطال عام 2003 على هذا الملعب ضد خصمه المحلي يوفنتوس، لكن سجله ضد الأندية الإنجليزية على أرضها لا يطمئن إذ حقق فوزاً يتيماً فقط من أصل 17 مباراة.

صحيح أن مواجهة يونايتد وميلان هي الأبرز على الإطلاق في ثمن النهائي، إلا أن هناك أندية كبرى أخرى موجودة في هذا الدور وستكون مرشحة للمنافسة على اللقب، على غرار ممثلي إنجلترا الآخرين لآرسنال وتوتنهام وقطب العاصمة الإيطالية روما.

ويجدد آرسنال الإنجليزي الموعد مع أولمبياكوس اليوناني الذي أنهى مشوار النادي اللندني الموسم الماضي في الدور الثاني، حين خسر ذهاباً في بيرايوس 0 – 1 قبل أن يقلب الطاولة على الغانرز إياباً بالفوز عليهم في معقله 2–1 بعد التمديد.

أما توتنهام، المنتعش مؤخراً بقيادة المتجدد غاريث بايل، يستضيف دينامو زاغرب الكرواتي، فيما يلعب روما مع ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

وبمعنويات مرتفعة جداً نتيجة حسمه لقبه الأول في الدوري الاسكتلندي منذ 2011، يحل رينجرز الأسكتلندي بقيادة مدربه نجم الوسط الإنجليزي السابق ستيفين جيرارد ضيفاً على سلافيا براغ التشيكي، فيما يتواجه بطل دوري الأبطال أربع مرات أياكس أمستردام الهولندي مع ضيفه يانغ بويز السويسري الذي أقصى في الدور السابق باير ليفركوزن الألماني.