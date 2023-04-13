الدوري الأوروبي: يوفنتوس يفوز ويونايتد يتعادل وروما يخسر

البوابة - تغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفٍ دون رد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 عن طريق فيديريكو غاتي.

ضمن نفس الدور، تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضه مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2.

سجل للشياطين الحمر مارسيل سابيتزر في الدقيقتين 14 و 21، فيما جاء هدفا الفريق الأندلسي عبر تايريل مالاسيا (84 بالخطأ في مرمى فريقه)، وهاري ماغواير (90).

وتفوق فينورد الهولندي على ضيفه روما الإيطالي بهدفٍ نظيف حمل توقيع ماتس فيفر في الدقيقة 53.

فيما تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي بهدفٍ لمثله.

وتقام مباريات الإياب للدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.