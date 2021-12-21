الدوري الإسباني: إشبيلية و برشلونة يكتفيان بالتعادل

تعادل إشبيلية مع ضيفه برشلونة بهدفٍ لمثله في لقاء مثير مؤجل من المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني أقيم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ليلة الثلاثاء.

تقدم صاحب الضيافة في الدقيقة 32 عن طريق أليخاندرو غوميز، إلا أن رونالد آراوخو أدرك التعادل للبارسا قبل نهاية الشوط الأول (45).

وأكمل الفريق الأندلسي المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 64 جراء طرد المدافع الفرنسي جولز كوندي لرميه الكرة على وجه جوردي آلبا.

برشلونة يرتقي إلى المركز السابع

بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 28 نقطة ارتقى على إثرها للمركز السابع.

كما رفع إشبيلية رصيده بدوره إلى 38 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 5 نقاط.