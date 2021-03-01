الدوري الإسباني: التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام سوسييداد

يخوض ريال مدريد اليوم تحدياً صعباً أمام ضيفه ريال سوسييداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

ويعاني الملكي من كثرة الإصابات التي أثرت عليه كثيراً هذا الموسم، إضافة لتراجع المستوى بشكل عام وتزايد الضغوط على المدير الفني زين الدين زيدان.

ويفتقد ريال مدريد لجهود عدة لاعبين بارزين على رأسهم كريم بنزيمة وسيرخيو راموس وإيدين هازارد.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة الثاني، و6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

فيما يلي التشكيل المتوقع لموقعة اليوم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، فيرلان ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، إيسكو، فينيسيوس جونيور.