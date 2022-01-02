الدوري الإسباني: برشلونة يتغلب على مايوركا رغم الغيابات

حقق برشلونة فوزاً ثميناً وضرورياً على مستضيفه ريال مايوركا بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيبيروستار ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ويدين البارسا بهذا الانتصار للمهاجم الدولي الهولندي لوك دي يونغ الذي سجل هدف اللقاء اليتيم في الدقيقة 44.

وعانى الفريق الكتالوني من كثرة الغيابات سواء بداعي الإصابات العضلية أو فيروس كورونا.

برشلونة يرتقي إلى المركز الخامس

بهذا الفوز، رفع الفريق الضيف رصيده إلى 31 نقطة قفز على إثرها إلى المركز الخامس على سلم الترتيب من 19 مباراة بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذي خاض 20 لقاء.

أما ريال مايوركا، فتجمد رصيده عند 20 نقطة ليبقى في المركز الخامس عشر.