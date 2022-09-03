الدوري الإسباني: برشلونة يسحق إشبيلية بثلاثية نظيفة

سحق برشلونة مستضيفه إشبيلية بثلاثيةٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني إيريك غارسيا في الدقائق 21 و 36 و 50.

برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد

بهذا الانتصار الكبير، رفع البلاوغرانا رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر الذي هزم ريال بيتيس بهدفين لهدف ضمن نفس الجولة.

أما إشبيلية، فبقي رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر لتستمر معاناته بعد بداية كارثية للموسم الجديد.