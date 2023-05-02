الدوري الإسباني: برشلونة يغلب أوساسونا وريال مدريد يسقط أمام سوسييداد

البوابة - تغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا يوم الثلاثاء بهدفٍ نظيف على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حمل هدف المباراة الوحيد توقيع جوردي آلبا في الدقيقة 85.

وخاض الضيوف اللقاء بنقص عددي منذ الدقيقة 27 جراء طرد خورخي هيراندو.

ريال مدريد يسقط مجدداً

بدوره، خسر الفريق المدريدي أمام مستضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد على أرضية ملعب آنويتا ضمن الجولة ذاتها.

جاء الهدفان عن طريق تاكيفوسا كوبو وآندير بارينتشيا في الدقيقتين 47 و 85 على التوالي.

وأكمل بطل أوروبا اللقاء بنقص عددي منذ الدقيقة 61 نتيجة طرد ظهيره الأيمن داني كارفاخال.

وهذا هو السقوط السابع للميرينغي في الليغا هذا الموسم.

برشلونة يبتعد في الصدارة

بهاتين النتيجتين، رفع البارسا رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول ليقترب أكثر من معانقة اللقب.

فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

بدوره، رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع.