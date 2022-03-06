الدوري الإسباني: برشلونة يهزم إلتشي ويرتقي للمركز الثالث

قلب برشلونة تأخره أمام مستضيفه إلتشي بهدفٍ دون رد إلى فوزٍ ثمين وصعب بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الأرض في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق فيديل الذي سجل بحرفنة على يسار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغين مستغلاً لخطأ في تشتيت الكرة (44).

وفي الشوط الثاني، انتفض البارسا وأدرك التعادل عبر فيران توريس الذي استغل كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف بعد ربع ساعة إثر ملامسة الكرة لذراع أحد مدافعي إلتشي.

وانبرى البديل الهولندي ممفيس ديباي لتنفيذ الركلة ليسددها بمهارة على الزاوية اليسرى العلوية لمرمى صاحب الأرض (84).

وشهدت الدقيقة 88 طرد لاعب خط الوسط الأرجنتيني المخضرم خافيير باستوري من صاحب الضيافة.

برشلونة يرتقي للمركز الثالث

بهذا الانتصار، رفع البلاوغرانا رصيده إلى 48 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الذي تراجع بدوره إلى المركز الرابع.

أما إلتشي فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب العام.