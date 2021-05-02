الدوري الإسباني: تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا اليوم

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا مساء اليوم الأحد على ملعب ميستايا في إطار مباريات المرحلة 34 من الدوري الإسباني.

ويسعى البارسا لخطف النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، بعد فوز أتلتيكو مدريد وريال مدريد ضمن المرحلة ذاتها أمس السبت.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بـ 76 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 74 نقطة، ثم برشلونة برصيد 71 نقطة، وخلفه إشبيلية رابعاً بـ 70 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا: تذاع عبر قناة beIN Sports HD1، وbeIN Sports 1 Premium.

من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء أمام فالنسيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، جيرارد بيكيه، كليمون لونغليه.

خط الوسط: سيرجينيو ديست، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري، جوردي آلبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنتوان غريزمان.