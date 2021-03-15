الدوري الإسباني: تشكيل برشلونة المتوقع أمام هويسكا

يستضيف برشلونة نظيره هويسكا اليوم الاثنين على ملعب كامب ناو ضمن مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني .

ويحتل البارسا المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد هويسكا في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب برصيد 63 نقطة.

ومن المتوقع ان يخوض برشلونة اللقاء أمام هويسكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، رونالد آرواخو، كليمون لونغليه، دافيد آلبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليونيل ميسي، أنتوان غريزمان.