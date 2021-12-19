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الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل مع قاديش دون أهداف

منشور 19 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 09:52
ريال مدريد يتعادل مع قاديش
ريال مدريد يتعادل مع قاديش

تعادل ريال مدريد مع ضيفه قاديش دون أهداف في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو اليوم الأحد ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني (الليغا).

ولم يستطع الفريق الملكي متصدر الترتيب من زيارة شباك ضيفه المتواضع ليقتسم الطرفان نقاط اللقاء.

ريال مدريد يبقى في الصدارة

ورفع ريال رصيده بالتالي إلى 43 نقطة من 18 مباراة في صدارة الترتيب وبفارق 6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي خاض 17 لقاء.

يذكر أن هذا هو التعادل الرابع للفريق الملكي مقابل 13 انتصار وخسارة واحدة في الليغا هذا الموسم حتى الآن.

كما رفع قاديش رصيده بدوره إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

كلمات دالة:ريال مدريدقاديشالدوري الإسباني

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