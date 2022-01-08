الدوري الإسباني: ريال مدريد يسحق فالنسيا وبرشلونة يتعادل مع غرناطة

سحق ريال مدريد ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ليلة السبت ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق كلٍ من كريم بنزيمة (هدفان) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و 88، وفينيسيوس جونيور (هدفان) في الدقيقتين 52 و 61.

أما هدف الخفافيش الوحيد فحمل توقيع غونزالو غيديش في الدقيقة 76.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى 49 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد فالنسيا ثابتاً عند 28 نقطة في المركز التاسع.

برشلونة يتعادل مع غرناطة في الدوري الإسباني

وتعادل البارسا مع مستضيفه الأندلسي بهدفٍ لمثله على ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن المرحلة ذاتها.

تقدم الفريق الضيف أولاً عبر لوك دي يونغ في الدقيقة 57، لكن أنتونيو بويرتاس منح صاحب الأرض التعادل في اللحظات الأخيرة.

وأكمل برشلونة اللقاء بنقص عددي منذ الدقيقة 79 عقب طرد نجمه الشاب غافي.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، كما رفع غرناطة رصيده بدوره إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.